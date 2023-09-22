Бывшая дача Тинькова в Астраханской области в четвертый раз сменила владельца

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Предприниматель Наталия Дубовицкая стала собственником компании "Ла дача Астрахань", на балансе которой находится усадебный комплекс "Волга дача", расположенная в Лиманском районе Астраханской области.

Такие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 21 сентября 2023 года. Это уже четвертая смена собственника ООО "Ла дача Астрахань" за неполные полтора года. В апреле 2022 года владельцем компании (вместо кипрского офшора Woorlon Holdings Limited) стал ее гендиректор Станислав Подольский, а спустя год его сменила кипрская Digitdrive Limited, затем - Елена Полетаева. Полетаева владела компанией меньше двух недель, с 11 сентября 2023 года.

По информации ЕГРЮЛ, Полетаева также владеет 1% ООО "Ла Дача Сервис", дочернего предприятия "Ла дача Астрахань", занимающегося управлением недвижимостью. Эту фирму тоже возглавляет Подольский.

Комплекс "Волга дача", по данным газеты "Ведомости", когда-то принадлежал бизнесмену Олегу Тинькову. В 2016 году он объявил, что запускает свой туристический проект - частные виллы La datcha в Валь-Торансе, Куршевеле, Форте-дей-Марми и Астрахани, которые планировалось сдавать состоятельным поклонникам активного отдыха. Аналогичный проект Тиньков хотел запустить и на Камчатке.

Однако в 2022 году бизнесмен сообщил, что продал российские активы La datcha "по рыночной цене", не раскрыв покупателя. Зарубежные проекты остались у Тинькова.

Комплекс площадью 1,7 тыс. кв. метров, расположенный на 3 га в низовьях Волги, был выставлен на продажу, по данным "Ведомостей", в июле текущего года. На участке находятся сама усадьба, гостевые дома, беседка и спортивная площадка. Треть площадки пустует. По информации "Ведомостей", продать комплекс планировалось за 850-900 млн рублей.

Весной 2022 года администрация Лиманского района Астраханской области подала в Арбитражный суд Москвы иск к ООО "Ла дача Астрахань" по поводу прав на участок земли площадью 2,5 га под гостевым домом, поскольку он находится на землях особо охраняемых территорий. Однако, по данным картотеки суда, 27 июля 2022 года от истца поступило письменное ходатайство об отказе от исковых требований. Суд ходатайство удовлетворил, производства по делу было прекращено.

По данным ЕГРЮЛ, Дубовицкая является совладелицей ООО "Бюро Дрим" и ООО "Бюро СПБ", оказывающих парикмахерские услуги. Салоны расположены в подмосковной Барвихе и в Петербурге. Помимо этого, ей принадлежит 100% ООО "Ветрадиология", занимающегося ветеринарной деятельностью в подмосковном Одинцове.