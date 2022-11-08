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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Тинькофф банк вывел сервис "путешествия" в отдельное юрлицо

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Тинькофф банк вывел сервис "путешествия" в отдельное юрлицо. "Тинькофф путешествия" – площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, ООО "Тинькофф путешествия" зарегистрировано на прошлой неделе по тому же адресу, что и штаб-квартира Тинькофф банка (на Головинском шоссе в Москве). В качестве единственного владельца новой компании указан бывший глава проекта Олега Тинькова La Dacha в Астрахани и Сочи Александр Малаха.

"Сервис "Тинькофф путешествия" успешно развивается и стремительно растет, поэтому мы решили вывести его в отдельное ООО. Клиенты все больше доверяют сервису: половина оборота по авиабилетам уже проходит через "Тинькофф путешествия", и эти показатели интенсивно растут каждый год", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тинькофф банка.

В экосистему "Тинькофф", помимо банка и страховой компании, входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес", "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор), "Тинькофф путешествия", а также lifestyle-сервисы.

Тинькофф банк Тинькофф путешествия
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