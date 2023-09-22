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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Мажоритарий ЛСР Молчанов вновь передал сыну 10% акций девелопера

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Основной владелец ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов сократил свою долю в компании с 65,1% до 55,1%, сообщается в материалах компании.

При этом его сын Егор Молчанов, напротив, увеличил долю в компании с 1% до 11%.

Ранее, 1 июня, Молчанов-старший уже передавал 10% в компании своему сыну. Затем 9 июня А.Молчанов вновь увечил свою долю в компании с 55,1% до 65,1%.

Группа ЛСР основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе.

Группа ЛСР
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