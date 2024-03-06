Мажоритарий ЛСР Молчанов покинул пост гендиректора компании

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Группа ЛСР" принял решение 6 марта досрочно прекратить полномочия генерального директора Андрея Молчанова, говорится в материалах компании.

При этом СД компании избрал генеральным директором Дмитрия Кутузова. Срок исполнения полномочий - с 7 марта 2024 по 6 марта 2027 года.

Вместе с тем, было принято к сведению заявление Молчанова о выходе из состава СД.

По данным на сайте группы, Кутузов работает в группе с 2004 года. В разные годы занимал в компании должности начальника планово-экономического отдела, заместителя финансового директора, руководителя департамента казначейства, финдиректора.

С апреля 2022 года является членом СД, председателем комитета по устойчивому развитию группы.

Как сообщалось, в 2022 году основной владелец ЛСР Молчанов был переизбран главой компании на четыре года.

Согласно сайту, с момента основания компании в 1993 году и до 2007 года Молчанов возглавлял "Группу ЛСР". Затем с 2013 по 2015 год он занимал пост председателя совета директоров компании.

В период с 2015 по 2018 годы он вновь был гендиректором, а также председателем правления "Группы ЛСР". В 2018-2019 годах - председателем совета директоров компании.

С июня 2019 года Молчанов занимал должность генерального директора, члена СД "Группы ЛСР".

Согласно материалам компании, по данным на сентябрь 2023 доля Андрея Молчанова в ЛСР составляла 55,1%.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.