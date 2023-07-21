Дума приняла закон о снижении с сентября дисконта к Brent в нефтяных налогах

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому с 1 сентября 2023 года предлагается снизить дисконт нефти к сорту Brent в отечественных нефтяных налогах (НДПИ и НДД) до $20 за баррель, сейчас этот дисконт установлен на уровне $25 за баррель.

Об этом говорится в правительственном законопроекте № 369931-8 о реализации основных направлений налоговой политики.

С апреля НДПИ платится исходя из фактической цены Urals (рассчитывается агентством Argus на базе цены CIF в европейских портах, куда российская нефть фактически не поступает с 2023 года), но не меньше цены Brent за минусом определенного дисконта: в апреле он составлял $34 за баррель, в мае - $31 за баррель, в июне - $28 за баррель, с июля и далее - $25 за баррель.

По аналогии с расчетом НДПИ в экспортной пошлине установлен дисконт к Brent.

С сентября этот дисконт уменьшается до $20 за баррель.

Кроме того, как говорил замминистра финансов Алексей Сазанов, с 1 января 2024 года Argus перестанет публиковать котировку Urals на базисе CIF, "поэтому переходим на российский биржевой индикатор, увеличенный на $4 за баррель - это отражает стоимость доставки - и также расчет Brent минус $20 с 1 сентября".

Таким образом, с 2024 года в нефтяных налогах будет использоваться бОльшая из величин - дисконт к Brent либо показатель Цспб.

В соответствии с законом, Цспб будет считаться в долларах за баррель и рассчитываться с 1 января 2024 года как увеличенное на $4 за баррель среднее значение ежедневных средневзвешенных по объему поставок экспортных цен на нефть при поставках в Северо-Западные и Южные морские порты России в порядке, установленном ФАС по согласованию с Минфином.

Котировка Brent, используемая сейчас в российском налоговом законодательстве, рассчитывается как среднее арифметическое котировок North Sea Dated (Brent) на рынке Северного моря и публикуется также агентством Argus Media.

Кроме того, Argus продолжает рассчитывать и публиковать котировки цен нефти сорта Urals на базисе FOB в российских портах (Приморск, Усть-Луга и Новороссийск), котировку Urals в портах Индии (West Coast India), а также котировку сорта российской нефти ESPO на базисе FOB в порту Козьмино.