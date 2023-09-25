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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Товарооборот между РФ и Монголией вырос почти на 42%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о рекордном росте товарооборота между РФ и Монголией по итогам прошлого года.

"В прошлом 2022 году товарооборот вырос почти на 42% и достиг рекордных $2,6 млрд. Нам необходимо этот уровень удержать и нарастить", - сказал Володин в понедельник на заседании комиссии по сотрудничеству между парламентом РФ и Великим Хуралом Монголии.

Спикер Госдумы призвал сделать все для того, чтобы положительная динамика была обеспечена в будущем, при этом приоритетным направлением работы комиссии должно стать развитие экономических связей.

Для этого, правильно будет использовать возможности, которые может дать расширенное сотрудничество Монголии в ЕАЭС и ШОС, считает Володин.

По его мнению, необходимо в рамках комиссии парламентского измерения проанализировать реализацию масштабных инфраструктурных проектов, и, конечно, развивать финансово-банковскую сферу.

"Мы видим перспективы в развитии гуманитарных связей, российское образование традиционно было востребовано среди граждан Монголии. Его получили за все предыдущее время более 60 тыс. специалистов. Рассчитываем, что в Монголии будут создаваться все необходимые условия для изучения и использования русского языка", - отметил председатель Госдумы.

Следующее заседание комиссии планируется провести в Москве. "Такое приглашение уже монгольская сторона получила. И если мы с вами это сделаем в начале марта следующего года, это будет хорошим нашим вкладом в развитие отношений", - сказал Володин.

"Возможно, на будущий год в сентябре-октябре в одной из приграничных территорий как вариант, это могла бы быть Бурятия, Улан-Удэ, провести заседание комиссии с вопросами, которые будут учитывать региональный аспект", - добавил он.

Россия Монголия Вячеслав Володин
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