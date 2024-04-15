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ЕАЭС в мае начнет переговоры с Монголией о свободной торговле

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил итоги работы совместной исследовательской группы по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Монголией, а также проект решения Высшего Евразийского экономического совета о начале переговоров.

"Планируется, что решение о начале переговоров будет принято главами государств в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета 8 мая 2024 года", - сообщила пресс-служба Минэкономразвития по итогам заседания совета ЕЭК.

Исследовательская группа ЕЭК пришла к выводу о целесообразности заключения временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией.

Ранее ЕЭК сообщала, что страны ЕАЭС и Монголия намерены завершить подготовку временного соглашения о создании зоны свободной торговли с ограниченным товарным охватом до конца 2024 года.

Сейчас Монголия входит в число стран-наблюдателей при ЕАЭС (членами союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). В июне 2015 года ЕЭК и правительство Монголии заключили соглашение о сотрудничестве, в 2020 году стороны сформировали совместную исследовательскую группу по изучению целесообразности заключения соглашения о свободной торговле.

ЕАЭС ЕЭК Минэкономразвития Монголия
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