Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 20 сентября

Polymetal рассматривает экспансию в новые юрисдикции

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Polymetal рассматривает экспансию в новые юрисдикции, сообщил "Интерфаксу" глава Polymetal International Виталий Несис.

"Провели предварительный анализ других стран, по отдельным создали рабочие группы совместно с представителями госорганов, - рассказал он. - Пока говорить о чем-то конкретном преждевременно, но смотрим серьезно. Казахстан, конечно, страна перспективная, большая по территории, со значительным геологоразведочным потенциалом. Но неплохо было бы иметь какую-нибудь вторую, третью юрисдикцию. Одна страна - хорошо, а две лучше".

Сейчас Polymetal хочет разделить российский и казахстанский бизнес, ищет покупателя на активы в РФ. "Казахстанская компания, оказавшись независимой, самостоятельной, предоставленной самой себе, будет иметь множественные возможности для развития и управленческую команду, которая сконцентрируется на Казахстане и других странах Центральной Азии. Опциональность только увеличится", - отметил Несис.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

Виталий Несис Polymetal ИСТ Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росимущество стало владельцем 100% "Волжского оргсинтеза"

Акции ТМК подешевели на 5,7% на новостях об SPO

Акции ТМК подешевели на 5,7% на новостях об SPO

Polymetal категорически против продажи своих российских активов по частям

Владелец ТМК продает на "Мосбирже" 1,5% ее акций в рамках SPO

Владелец ТМК продает на "Мосбирже" 1,5% ее акций в рамках SPO

Гайсин оспорил взыскание в казну акций "Уралбиофарма" и банка "Вятич"

Минпромторг предложил металлургам дифференцировать цены на арматуру

Минпромторг предложил металлургам дифференцировать цены на арматуру

Глава ФРС пообещал продолжать повышение ставок по мере необходимости

Глава ФРС пообещал продолжать повышение ставок по мере необходимости

ФРС повысила прогнозы по росту ВВП США и по инфляции в стране

Власти РФ хотят снять с экспортеров "курсовую ренту" через пошлины с привязкой к курсу рубля

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });