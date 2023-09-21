Polymetal рассматривает экспансию в новые юрисдикции

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Polymetal рассматривает экспансию в новые юрисдикции, сообщил "Интерфаксу" глава Polymetal International Виталий Несис.

"Провели предварительный анализ других стран, по отдельным создали рабочие группы совместно с представителями госорганов, - рассказал он. - Пока говорить о чем-то конкретном преждевременно, но смотрим серьезно. Казахстан, конечно, страна перспективная, большая по территории, со значительным геологоразведочным потенциалом. Но неплохо было бы иметь какую-нибудь вторую, третью юрисдикцию. Одна страна - хорошо, а две лучше".

Сейчас Polymetal хочет разделить российский и казахстанский бизнес, ищет покупателя на активы в РФ. "Казахстанская компания, оказавшись независимой, самостоятельной, предоставленной самой себе, будет иметь множественные возможности для развития и управленческую команду, которая сконцентрируется на Казахстане и других странах Центральной Азии. Опциональность только увеличится", - отметил Несис.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).