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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Polymetal может заплатить windfall tax в размере 600 млн рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Polymetal оценивает выплату по налогу на сверхприбыль в 600 млн рублей (около $7 млн), говорится в отчете компании.

Эта сумма будет представлена в составе текущего налога на прибыль за 2023 год.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, был введен в августе этого года. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Минфин оценивал потенциальные поступления от windfall tax в сумму около 300 млрд рублей.

Polymetal
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