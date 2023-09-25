Рынок новых чайных напитков Китая может превысить 200 млрд юаней в 2025 году

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Рынок чайных напитков нового типа, ориентированных на молодых потребителей, может превысить 200 млрд юаней (почти $28 млрд) в 2025 году, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на отчет Китайской ассоциации торговых сетей и франчайзинга и платформы электронной торговли Meituan.

По итогам 2023 года, как ожидается, этот показатель составит 149,8 млрд юаней, прогнозируют эксперты.

К чайным напиткам нового типа относят, в частности, холодный чай, чай-латте, фруктовый и сырный чай, которые изготавливаются, как правило, с использованием новейших технологий.

В отчете отмечаются быстрые темпы роста данного рынка. В августе этого года в КНР насчитывалось около 515 тыс. чайных магазинов с напитками нового типа, что более чем на 36% превышает их число на конец 2020 года. По данным онлайн-платформ, на долю этих магазинов приходилось около 57,7% всех магазинов напитков в стране.