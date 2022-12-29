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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Экспорт чая из Кении может сократиться в 2022 году впервые за пять лет

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Экспортные поставки черного чая из Кении в январе-сентябре 2022 года сократились на 22%, по итогам года может быть зафиксировано снижение впервые за пять лет. Об этом свидетельствуют данные Чайного директората Агентства по сельскому хозяйству и продовольствию Кении.

За три квартала страна экспортировала 333,4 тыс. тонн чая. Крупнейшими рынками сбыта оказались Пакистан, Египет, Великобритания и ОАЭ – на эти четыре страны пришлось 69% поставок.

Между тем сокращение мировых поставок, в том числе за счет уменьшения производства чая на Шри-Ланке, привело к увеличению цен и увеличило доходы Кении, отмечает агентство Bloomberg.

Производство чая в Кении в январе-сентябре сократилось на 2%, тогда как на Шри-Ланке падение составило 42,3%. Выпуск в Бангладеш уменьшился на 0,9%, в Южной Индии – на 6,1%, тогда как в Северной Индии показатель подскочил на 27,4%.

Кения
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