Титов предложил упростить механизм трудовой миграции из стран Юго-Восточной Азии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением упростить механизм трудовой миграции для граждан визовых стран, в первую очередь Юго-Восточной Азии.

"В кадровой сфере нам нужны действенные меры. Сегодня много говорится о защите национальной идентичности, на этом фоне звучат предложения ужесточать режим въезда для наших ближайших соседей и так далее. Но при всех достоинствах таких шагов в культурологическом смысле, они остаются абсолютно нереалистичными, если смотреть на них взглядом экономиста. Дефицит рабочей силы уже признается основной помехой при принятии решений в денежно-кредитной политике, и, если мы не решим эту проблему, экономика зайдет в тупик", - сказал журналистам Титов, комментируя свое обращение к президенту.

Бизнес-омбудсмен предложил не учитывать граждан визовых стран при определении квоты на иностранную трудовую силу в той или иной отрасли. Взамен предлагается использовать механизм определения и согласования работодателем и государством невозможности замещения конкретных вакансий российскими работниками.

Для работников из визовых стран, прибывающих в Россию на срок менее года и претендующих на уровень зарплаты не выше средней по стране, разрешение на работу предлагается заменить выдачей патента, по аналогии с Таджикистаном, Узбекистаном, Молдавией, Азербайджаном. А также установить требование медицинского освидетельствования и дактилоскопической регистрации в течении 30 дней по приезду в Россию и отменить требование по сдаче экзамена по русскому языку, истории, основам. Выдачу виз для групп трудовых мигрантов по заявлению работодателя перевести в онлайн-режим.

По данным бизнес-омбудсмена, о дефиците кадров заявили почти 54% предпринимателей, опрошенных Институтом экономики роста им. Столыпина. Ранее сообщалось, что основной спрос на персонал сосредоточен в профессиональных сферах со средней или минимальной квалификацией. Особенно остро проблема стоит в Уральском и Дальневосточном федеральных округах.

"Рост экономики сталкивается с беспрецедентным уровнем дефицита кадров, который достиг максимальных значений за всю историю наблюдений. Поскольку удовлетворить потребность в трудовых ресурсах за счет граждан СНГ уже не представляется возможным, одним из способов насыщения рынка, по нашему мнению, может являться расширенное привлечение иностранной рабочей силы из стран с визовым режимом въезда, сейчас на их долю приходится только около 4,49% от всех трудовых мигрантов", - добавил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей.