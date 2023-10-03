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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Минфин РФ 4 октября проведет аукцион по размещению ОФЗ 29025

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 4 октября проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29025, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года имеют 55 квартальных купонных периодов и первый купонный период - 56 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 29 ноября 2023 года. Расчет процентных ставок 1-56-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).

Минфин РФ
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