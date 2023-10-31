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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Акционеры ТМК в декабре обсудят допэмиссию в рамках проведенного SPO

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Трубная металлургическая компания" на внеочередном собрании 4 декабря рассмотрят вопрос о допэмиссии по закрытой подписке в рамках проведенного в сентябре SPO.

Дата закрытия реестра для участия в собрании - 10 ноября, говорится в пресс-релизе компании.

Совет директоров компании на заседании 30 октября определил цену размещения дополнительных обыкновенных акций в размере 220,68 рубля за бумагу (соответствует цене при SPO).

В сентябре ТМК в рамках SPO продала 18 млн обыкновенных акций (1,74% от общего количества акций компании), цена в рамках вторичного размещения составила 220,68 рубля за акцию. Таким образом, в ходе размещения было привлечено 3,97 млрд рублей.

В рамках предложения каждый покупатель через шесть месяцев получает право приобрести по цене SPO одну дополнительную акцию на каждую бумагу, купленную в рамках SPO.

ТМК также должна была провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу продающего свои акции в ходе SPO основного акционера МК ООО "ТМК Стил Холдинг" по цене SPO. Основной акционер планирует выкупить весь дополнительный выпуск акций, за исключением ценных бумаг, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права. Путем участия в дополнительной эмиссии акций основной акционер передаст компании денежные средства, привлеченные в рамках SPO.

ТМК ТМК Стил Холдинг
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