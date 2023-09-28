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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

ЦБ РФ провел стресс-тестирование банков

В результате выяснилось, что сектор устойчив в условиях реализации консервативного сценария

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Результаты проведенного стресс-тестирования банков показали устойчивость сектора в условиях реализации консервативного сценария, сообщила журналистам зампред Банка России Ольга Полякова.

"Мы только-только обсудили на комитете финансовой стабильности результаты стресс-тестирования. Проводили по методу bottom-up (банки делают расчеты на основе стресс-сценария ЦБ и направляют ему результаты - ИФ) и по методу top-down (стресс-тест проводится регулятором также по сценарию ЦБ - ИФ) . В общем, на самом деле, результаты вполне неплохие. Наш банковский сектор выдерживает сценарий консервативный", - сказала Полякова в кулуарах международного банковского форума в Сочи, организованного Ассоциацией банков России.

"Есть несколько игроков, которые будут испытывать трудности с достаточностью капитала", - отметила зампред ЦБ. При этом она подчеркнула, что эти трудности возможны "совсем у небольшого количества банков".

Она напомнила, что ЦБ проводит стресс-тестирование банков из топ-30.

"У нас есть конкретные инструменты, которые мы активно используем, с банками отрабатываем - это планы восстановления финансовой устойчивости. Они тоже содержат элементы стресс-тестирования достаточно серьезные. Там у банков есть план мероприятий по восстановлению своей финансовой устойчивости. Системно значимые банки сейчас проходят процедуру согласования с нами этих планов", - добавила Полякова.

Ольга Полякова Банк России ЦБ РФ
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