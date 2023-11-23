Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

ЦБ отметил снижение доли "токсичных" валют в выручке крупных экспортеров до 17%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Доля "токсичных" валют (доллара и евро) в выручке крупнейших российских экспортеров снизилась в сентябре до 17%, заявила на круглом столе в Совете Федерации директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"На начало 2022 года доля "токсичных" валют (по внешнеторговым операциям - ИФ) составляла 96%. Сейчас, конечно, она очень сильно снизилась - по крупнейшим (это примерно 30 компаний, которые мы в режиме реального времени отслеживаем) сейчас доля "токсичных" валют у них в выручке в сентябре составила всего 17%. Все остальное - это, прежде всего, юань - основная теперь валюта иностранная на нашем рынке, и рубль, и в меньшей степени уже другие валюты", - сообщила Данилова.

Она отметила, что чем меньше используются валюты недружественных стран, тем меньше российские компании подвержены санкционной угрозе.

"Ситуация с корсчетами в "токсичных" валютах ухудшается, нашим банкам закрывают корсчета, расширяют санкционные списки", - напомнила Данилова. При этом происходит постепенное замещение за счет открытия российскими банками корсчетов в дружественных странах.

"Подверженность нашего реального и финансового сектора санкционным рискам постепенно снижается, но, конечно, все равно она остается существенной, потому что еще остается доля внешнеторговых операций (в валютах недружественных стран - ИФ), нужно продолжать работу, чтобы и дальше ее снижать", - сказала глава департамента.

По ее словам, доля валютных корпоративных кредитов с начала 2022 года к 1 ноября 2023 года снизилась с 25% до 17%, доля валютных депозитов юрлиц - с 30% до 23%, вкладов физлиц - с 20% до 9%. Постоянно увеличивается доля дружественных валют, в первую очередь доля юаня. Доля дружественных валют в корпоративных средства за последние полгода выросла с 32% до 49%, заявила Данилова.

Елизавета Данилова Банк России Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пиотровский счел бы справедливым возвращение "скифской" коллекции музеям Крыма

Пиотровский счел бы справедливым возвращение "скифской" коллекции музеям Крыма

Россельхознадзор запретил ввоз в РФ семян и посадочного материала из Нидерландов

Дополнительные КПП установлены в Мурманской области из-за мигрантов у финской границы

Российский космонавт не полетит на МКС на первом регулярном запуске Starliner

Российский космонавт не полетит на МКС на первом регулярном запуске Starliner

Дело Олега Митволя вернули в суд после его жалобы на приговор

Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы

Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы

Арестован исполнительный директор возвращенного государству Дальнегорского ГОКа

ONGC попросила РФ помочь оформить ее участие в новом операторе "Сахалина-1"

ONGC попросила РФ помочь оформить ее участие в новом операторе "Сахалина-1"

С жены Дмитрия Ананьева взыскали в его конкурсную массу 1,9 млрд рублей, $59 млн и 8,5 млн евро

"Цифра брокер" начнет принудительно закрывать "шорты" по иностранным бумагам на "СПБ бирже"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });