ЦБ отметил снижение доли "токсичных" валют в выручке крупных экспортеров до 17%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Доля "токсичных" валют (доллара и евро) в выручке крупнейших российских экспортеров снизилась в сентябре до 17%, заявила на круглом столе в Совете Федерации директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"На начало 2022 года доля "токсичных" валют (по внешнеторговым операциям - ИФ) составляла 96%. Сейчас, конечно, она очень сильно снизилась - по крупнейшим (это примерно 30 компаний, которые мы в режиме реального времени отслеживаем) сейчас доля "токсичных" валют у них в выручке в сентябре составила всего 17%. Все остальное - это, прежде всего, юань - основная теперь валюта иностранная на нашем рынке, и рубль, и в меньшей степени уже другие валюты", - сообщила Данилова.

Она отметила, что чем меньше используются валюты недружественных стран, тем меньше российские компании подвержены санкционной угрозе.

"Ситуация с корсчетами в "токсичных" валютах ухудшается, нашим банкам закрывают корсчета, расширяют санкционные списки", - напомнила Данилова. При этом происходит постепенное замещение за счет открытия российскими банками корсчетов в дружественных странах.

"Подверженность нашего реального и финансового сектора санкционным рискам постепенно снижается, но, конечно, все равно она остается существенной, потому что еще остается доля внешнеторговых операций (в валютах недружественных стран - ИФ), нужно продолжать работу, чтобы и дальше ее снижать", - сказала глава департамента.

По ее словам, доля валютных корпоративных кредитов с начала 2022 года к 1 ноября 2023 года снизилась с 25% до 17%, доля валютных депозитов юрлиц - с 30% до 23%, вкладов физлиц - с 20% до 9%. Постоянно увеличивается доля дружественных валют, в первую очередь доля юаня. Доля дружественных валют в корпоративных средства за последние полгода выросла с 32% до 49%, заявила Данилова.