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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

"Северсталь" задумалась о строительстве комплекса по выпуску окатышей в Череповце

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" рассматривает возможность строительства комплекса по производству окатышей в Череповце, оценивает инвестиции в проект приблизительно в 70 млрд рублей, заявил руководитель управления по развитию инвестиционной деятельности компании Сергей Шарыгин на Международном форуме о развитии строительства и проектирования в Екатеринбурге в четверг.

Предварительные сроки реализации проекта - 2023-2026 гг.

"Речь о проекте, который находится в проработке. В случае принятия положительного решения, мы своевременно расскажем рынку детали", - ответили "Интерфаксу" в "Северстали" на запрос о параметрах проекта.

В начале года "Северсталь" объявляла, что инвестиции в 2023 году запланированы на уровне $1,1 млрд, из них на проекты поддержания существующих мощностей будет направлено $544 млн. На проекты развития в этом году компания намерена направить $449 млн, еще $135 млн будет инвестировано в информационные технологии, цифровизацию производства, экологию, совершенствование систем промбезопасности и охрану труда. Большая часть инвестиционной программы компании номинирована в рублях.

Северсталь Череповец
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