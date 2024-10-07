"Северсталь" повысила инвестиции в строительство производства окатышей до 116 млрд рублей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Северсталь" пересмотрела в сторону повышения инвестиции в проект по строительству комплекса по производству окатышей на Череповецком меткомбинате (ЧерМК, ключевой актив компании), сообщила компания. Теперь стоимость строительства составляет 116 млрд рублей.

Ранее капзатраты в проект оценивались в 97 млрд рублей.

"Увеличение капекса произошло в процессе донастройки параметров проекта, в том числе из-за дополнительных инновационных экологических решений, а также за счет увеличения стоимости труда и услуг подрядных организации", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

О намерении построить в Череповце собственное производство окатышей компания объявила осенью 2023 года. В июне этого года "Северсталь" заключила СПИК 2.0 для строительства комплекса по производству железорудных окатышей мощностью 10 млн тонн в год. Запуск комплекса запланирован на 2026 год.

В результате изменения технологии производства чугуна компания снизит объём выбросов загрязняющих веществ на 96 тыс. тонн, а парниковых газов - на 2 млн тонн.