Поиск

"Северсталь" повысила инвестиции в строительство производства окатышей до 116 млрд рублей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Северсталь" пересмотрела в сторону повышения инвестиции в проект по строительству комплекса по производству окатышей на Череповецком меткомбинате (ЧерМК, ключевой актив компании), сообщила компания. Теперь стоимость строительства составляет 116 млрд рублей.

Ранее капзатраты в проект оценивались в 97 млрд рублей.

"Увеличение капекса произошло в процессе донастройки параметров проекта, в том числе из-за дополнительных инновационных экологических решений, а также за счет увеличения стоимости труда и услуг подрядных организации", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

О намерении построить в Череповце собственное производство окатышей компания объявила осенью 2023 года. В июне этого года "Северсталь" заключила СПИК 2.0 для строительства комплекса по производству железорудных окатышей мощностью 10 млн тонн в год. Запуск комплекса запланирован на 2026 год.

В результате изменения технологии производства чугуна компания снизит объём выбросов загрязняющих веществ на 96 тыс. тонн, а парниковых газов - на 2 млн тонн.

Северсталь Череповец
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лут посетовала, что из-за дефицита дождей озимые в РФ сеют "практически в песок"

Лут посетовала, что из-за дефицита дождей озимые в РФ сеют "практически в песок"

Финансовые активы домохозяйств мира в 2023 году выросли на 7,6%

Финансовые активы домохозяйств мира в 2023 году выросли на 7,6%

В Великобритании в сентябре жилье подорожало максимально с ноября 2022 года

В Великобритании в сентябре жилье подорожало максимально с ноября 2022 года

VK приобрела 20% компании-разработчика автоматизации процесса продажи билетов

Олег Вьюгин уйдет с поста председателя совета директоров НАУФОР

Цена нефти Brent снизилась до $77,8 за баррель

Dow Jones в пятницу достиг рекорда на данных с рынка труда

Dow Jones в пятницу достиг рекорда на данных с рынка труда
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });