Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

ВТБ повышает максимальную ставку по рублевым вкладам на 2 п.п., до 13% годовых

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ с 29 сентября повышает максимальную доходность по рублевым депозитам на 2 процентных пункта (п.п.), до 13% годовых, говорится в сообщении госбанка.

Ставка до 13% годовых доступна для всех клиентских сегментов при размещении средств на ВТБ Вкладе в дистанционных каналах сроком на три года и выборе опции капитализации процентов или выплаты в конце срока. Минимальная сумма вклада составляет 10 тыс. рублей при открытии в "ВТБ Онлайн" или банкомате и 50 тыс. -при заключении договора в офисах банка.

Повышенную ставку смогут получить и клиенты ВТБ, предпочитающие размещать средства на более короткие сроки. По трехмесячным депозитам максимальная доходность составит 12% годовых, полугодовым - 11,5%, а годовым - 10,5%. По среднесрочному депозиту (181 день) "Выгодное начало", который доступен клиентам, впервые размещающим средства в ВТБ, ставка достигнет 11,3% годовых.

"Рублевые депозиты по-прежнему выступают основным инструментом вложения средств, гарантирующим высокий доход и защиту от инфляции. В настоящее время в розничном портфеле сбережений ВТБ на их долю приходится более 90%. С сегодняшнего дня мы увеличиваем максимальную доходность по своим вкладам на 2 процентных пункта - наши клиенты смогут получить до 13% годовых при открытии вклада на три года. На этом горизонте, по прогнозам регулятора, ключевая ставка будет снижаться, что скажется на доходности сберегательных продуктов", - прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

Клиентам, которые переведут пенсию в ВТБ до 30 ноября и получат первую выплату на счет до 31 января 2024 года включительно, банк сделает дополнительную надбавку в размере 1% годовых на любой вклад в рублях до 1 млн рублей (в первые шесть месяцев с даты поступления пенсии на счет). Таким образом, максимальная доходность для них на первые полгода составит 14% годовых (при открытии депозита на три года без опций пополнения и снятия и с выплатой процентов в конце срока).

По оценке ВТБ, увеличение ставок по вкладам основными игроками будет стимулировать дополнительный приток средств населения в банки. "Подогревать" интерес вкладчиков будут и специальные продукты, которые появятся на рынке в традиционно "высокий" сезон в четвертом квартале. На этом фоне ВТБ ожидает, что по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц вырастет на 19%, что станет для России рекордом за последние восемь лет. ВТБ прогнозирует, что будет расти лучше рынка и увеличит розничный портфель пассивов на 24%.

По оценке банка, в текущих экономических условиях основной спрос вкладчики будут предъявлять на краткосрочные инструменты. В настоящее время в ВТБ на долю трехмесячных депозитов приходится более половины от всех открываемых инструментов, в то время как на сроки от полугода до года привлекается порядка 45% депозитов, а продукты сроком от года занимают всего 5% от общего объема рублевого привлечения. До конца года эксперты ВТБ ожидают сохранения сложившейся структуры привлечения.

ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ продлил еще на полгода ограничения на перевод валюты за рубеж

ЦБ РФ продлил еще на полгода ограничения на перевод валюты за рубеж

Путин разрешил проводить сделки с акциями дочернего банка итальянской Intesa

Ставки по ипотеке в США достигли максимума почти за 23 года

Ставки по ипотеке в США достигли максимума почти за 23 года

В Минфине заявили, что изменения в демпфере по топливу должны быть нейтральны для бюджета

Парламент Болгарии одобрил постепенное сокращение закупок из РФ для НПЗ ЛУКОЙЛа

Парламент Болгарии одобрил постепенное сокращение закупок из РФ для НПЗ ЛУКОЙЛа

Орешкин ждет снижения спроса на валюту из-за сокращения программы заимствований Минфина

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });