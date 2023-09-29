ВТБ повышает максимальную ставку по рублевым вкладам на 2 п.п., до 13% годовых

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ с 29 сентября повышает максимальную доходность по рублевым депозитам на 2 процентных пункта (п.п.), до 13% годовых, говорится в сообщении госбанка.

Ставка до 13% годовых доступна для всех клиентских сегментов при размещении средств на ВТБ Вкладе в дистанционных каналах сроком на три года и выборе опции капитализации процентов или выплаты в конце срока. Минимальная сумма вклада составляет 10 тыс. рублей при открытии в "ВТБ Онлайн" или банкомате и 50 тыс. -при заключении договора в офисах банка.

Повышенную ставку смогут получить и клиенты ВТБ, предпочитающие размещать средства на более короткие сроки. По трехмесячным депозитам максимальная доходность составит 12% годовых, полугодовым - 11,5%, а годовым - 10,5%. По среднесрочному депозиту (181 день) "Выгодное начало", который доступен клиентам, впервые размещающим средства в ВТБ, ставка достигнет 11,3% годовых.

"Рублевые депозиты по-прежнему выступают основным инструментом вложения средств, гарантирующим высокий доход и защиту от инфляции. В настоящее время в розничном портфеле сбережений ВТБ на их долю приходится более 90%. С сегодняшнего дня мы увеличиваем максимальную доходность по своим вкладам на 2 процентных пункта - наши клиенты смогут получить до 13% годовых при открытии вклада на три года. На этом горизонте, по прогнозам регулятора, ключевая ставка будет снижаться, что скажется на доходности сберегательных продуктов", - прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

Клиентам, которые переведут пенсию в ВТБ до 30 ноября и получат первую выплату на счет до 31 января 2024 года включительно, банк сделает дополнительную надбавку в размере 1% годовых на любой вклад в рублях до 1 млн рублей (в первые шесть месяцев с даты поступления пенсии на счет). Таким образом, максимальная доходность для них на первые полгода составит 14% годовых (при открытии депозита на три года без опций пополнения и снятия и с выплатой процентов в конце срока).

По оценке ВТБ, увеличение ставок по вкладам основными игроками будет стимулировать дополнительный приток средств населения в банки. "Подогревать" интерес вкладчиков будут и специальные продукты, которые появятся на рынке в традиционно "высокий" сезон в четвертом квартале. На этом фоне ВТБ ожидает, что по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц вырастет на 19%, что станет для России рекордом за последние восемь лет. ВТБ прогнозирует, что будет расти лучше рынка и увеличит розничный портфель пассивов на 24%.

По оценке банка, в текущих экономических условиях основной спрос вкладчики будут предъявлять на краткосрочные инструменты. В настоящее время в ВТБ на долю трехмесячных депозитов приходится более половины от всех открываемых инструментов, в то время как на сроки от полугода до года привлекается порядка 45% депозитов, а продукты сроком от года занимают всего 5% от общего объема рублевого привлечения. До конца года эксперты ВТБ ожидают сохранения сложившейся структуры привлечения.