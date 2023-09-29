ЦБ РФ продлил еще на полгода ограничения на перевод валюты за рубеж

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Банк России продлил еще на шесть месяцев, до 31 марта 2024 года, ограничения на перевод валюты за рубеж, говорится в сообщении регулятора.

Граждане России и физлица - нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более $10 тыс. (или эквивалент в другой валюте). Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

Физлица - нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физлиц - нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.