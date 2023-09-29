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"Дочка" VK 2 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-25

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Дочерняя структура интернет-компании VK ООО "Мэйл.Ру Финанс" 2 октября начнет размещение выпуска локальных облигаций для замещения конвертируемых евробондов VK в долларах со сроком погашения в 2025 году, следует из раскрытия эмитента.

Компания может разместить до 2 тыс. облигаций номиналом $200 тыс. каждая (номинал и максимальный объем размещения совпадают с параметрами замещаемых евробондов), цена размещения - 100% номинала. Все расчеты по замещающим бондам будут производиться в рублях.

Сбор книги заявок пройдет с 10:00 по Москве 2 октября до 15:00 13 октября. Организатором размещения выступит Газпромбанк. Планируемая дата окончания размещения - 19 октября.

VK в августе сообщила, что приняла решение о размещении замещающих облигаций согласно требованиям российского законодательства, к обмену будут приниматься еврооблигации с погашением в 2025 году, права на которые учитываются российскими депозитариями.

"Мэйл.Ру Финанс" ранее раскрывала, что условия выпуска замещающих облигаций не предполагают возможности его досрочного погашения. Поручителем по облигациям будет выступать ООО "ВК".

VK в сентябре 2020 года разместила необеспеченные конвертируемые бонды на $400 млн под 1,625% со сроком погашения в 2025 году. В отчете компании за прошлый год сообщалось, что она выкупила около 66% от общего объема выпуска.

В апреле этого года VK сообщила, что выплатила купоны по конвертируемым облигациям инвесторам, права которых учитываются российскими депозитариями. Купонные выплаты были перечислены в Национальный расчетный депозитарий (НРД) в рублях по курсу Банка России на дату выплаты. Средства были перечислены для выплаты купонов, подлежавших уплате 1 октября 2022 года и 1 апреля 2023 года. Следующий купонный платеж по этому выпуску компании предстоит в октябре.

Замещающие облигации появились на рынке с прошлого года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков.

До последнего времени размещение этих облигаций было одной из опций для заемщиков, но опубликованный в конце мая указ президента РФ сделал выпуск таких долговых бумаг обязательным.

VK Мэйл.Ру Финанс
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