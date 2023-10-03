Рубль остался стабилен к доллару и юаню на фоне слабой активности инвесторов

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань немного подрастают на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен на фоне низкой активности инвесторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 99,89 руб./$1 (+12,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,41 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,7 коп. - до 13,627 рубля.

Вместе с тем, уже по итогам 3-й минуты торгов доллар перешел к росту и превысил отметку в 100 рублей: стоимость доллара составила к этому моменту 100,11 руб., что на 34,5 коп. выше уровня предыдущего закрытия.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль в начале торгов был стабилен, а затем перешел к снижению из-за слабой активности инвесторов, а также общего негатива. В частности, нефть продолжает дешеветь, мировые рынки капитала в основном снижаются, при этом часть азиатских бирж закрыта из-за праздников.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,99 за баррель, что на 0,79% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $88,25 за баррель, что на 0,63% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы преимущественно выросли в понедельник, однако индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на фоне роста доходности гособлигаций США.

После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, доходность десятилетних US Treasuries выросла в понедельник на 11 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с 12 октября 2007 года 4,682% годовых, тридцатилетних - на 8,5 б.п., до 4,794%, обновив максимум с 6 апреля 2010 года.

Инвесторы полагают, что вероятность очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в рамках текущего цикла стала выше после принятия законопроекта, пишет MarketWatch.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 1,29%, гонконгский Hang Seng снижается на 3,02%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,18%. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, Южной Кореи - по случаю Дня основания государства. Фьючерс на американский индекс S&P 500 чуть теряет - 0,03%.