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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Глава ФРБ Кливленда допустила еще одно повышение ставки ФРС до конца года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе может потребоваться повысить ключевую процентную ставку еще один раз до конца 2023 года и затем долго удерживать ее на высоком уровне для снижения инфляции до целевого уровня в 2%, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.

"Подозреваю, что нам вполне может понадобиться еще раз поднять ставку по федеральным кредитным средствам в этом году и удерживать её какое-то время, пока мы собираем информацию о состоянии экономики и оцениваем влияние ужесточения денежно-кредитной политики на финансовые условия", - сказала она.

Местер отметила, что инфляция в Штатах остается слишком высокой, и повышательные риски для инфляции превалируют над понижательными.

Член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман также сказала в понедельник, что, несмотря на недавние признаки замедления инфляции, для ее возврата к целевому уровню может потребоваться еще несколько подъемов ставки.

В сентябре американский ЦБ ожидаемо сохранил размер ставки на уровне 5,25-5,5% годовых. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры видят небольшую вероятность повышения ставки в ноябре.

Местер не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2023 году, но получит его в 2024 году.

Лоретта Местер ФРС ФРБ Кливленда США
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