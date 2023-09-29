Аналитики связали волатильность доллара с непредсказуемостью центробанков мира

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Валютным трейдерам становится все сложнее прогнозировать траекторию курса доллара из-за непредсказуемой политики ведущих центробанков мира. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение различных аналитиков.

Сейчас долларовый индекс WSJ Dollar Index находится вблизи годовых максимумов на фоне недавних "ястребиных" комментариев представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв по итогам прошлого заседания спрогнозировал еще один подъем ключевой процентной ставки до конца года и дальнейшее сохранение ставки на высоком уровне в течение долгого периода. Участники рынка, тем временем, в целом больше не ждут новых повышений стоимости заимствований и ожидают, что в конце следующего года ставка составит около 4,8%, хотя сама ФРС прогнозирует показатель на уровне 5,1%.

Такое расхождение между ожиданиями рынка и регулятора отражает неоднозначность макроэкономической статистики, причем не только в США, но и еврозоне, Японии и других важнейших экономиках мира. Также существует вероятность, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет снижать ставки раньше, чем Федрезерв, отмечает WSJ.

"Логика подсказывает, что доллар продолжит укрепляться, - сказал Джордж Кэтрамбон из управляющей компании DWS. - Но неопределенность монетарной политики затрудняет прогнозирование. Возможно, Федрезерв закончил (повышать ставку - ИФ), а возможно, нас ждет еще несколько раундов".

ЕЦБ повысил ключевые ставки в сентябре на 25 базисных пунктов, однако многие эксперты полагают, что на этом подъем может завершиться из-за слабости экономики еврозоны. Экономика США, напротив, демонстрирует устойчивость – во втором квартале американский ВВП вырос на 2,1% в пересчете на годовые темпы.

Банк Японии стоит особняком среди центробанков развитых экономик – японский регулятор придерживается крайне мягкой денежно-кредитной политики последнее десятилетие в надежде ускорить инфляцию.

Как следствие, доходность японских 10-летних облигаций сейчас находится в районе 0,8%, тогда как госбонды США с аналогичным сроком погашения предлагают доходность около 4,6%. Доходность гособлигаций Германии составляет порядка 3%, Великобритании - 4,5%.

С начала года доллар вырос на 14% к иене и на 1,5% к евро, однако просел на 1% к фунту стерлингов.

"Есть хорошие основания полагать, что дела в американской экономике будут идти лучше по сравнению с другими крупными развитыми экономиками, - считает старший аналитик OANDA Эдвард Мойя. - Я думаю, что расхождения в процентных ставках будут играть на руку доллару".