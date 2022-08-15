Первое в РФ производство лимонной и молочной кислот создадут в Тульской области

В настоящее время рынки этих органических кислот обеспечиваются поставками из Китая

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Компания "Органические кислоты" создает в Тульской области первое в РФ производство органических кислот, прежде всего, лимонной и молочной. Инвестиции в проект составят 19 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" основатель и генеральный директор компании Андрей Крушинский.

"В настоящее время идет проектирование предприятия общей годовой мощностью 70 тыс. тонн лимонной кислоты, в том числе моногидрата и ангидрида, и 10 тыс. тонн молочной кислоты. Ввод производства будет осуществляться поочередно до 2027 года включительно на территории специальной экономической зоны "Узловая" в Тульской области. В частности, производство лимонной кислоты будет введено в 2024 году", - сказал Крушинский.

По его словам, годовой объем потребления лимонной кислоты в РФ составляет около 60 тыс. тонн, в СНГ - 70 тыс. тонн. "Соответственно, наше предприятие полностью обеспечит внутреннее российское потребление и потребление стран СНГ. При этом мы также видим некоторый экспортный потенциал в другие страны мира", - сказал глава компании.

Годовой объем потребления молочной кислоты оценивается в 10 тыс. тонн.

В настоящее время рынки этих органических кислот полностью обеспечиваются поставками из Китая.

Говоря о сырьевой базе будущего предприятия, Крушинский сообщил, что основным сырьем является кукуруза, "которая в достаточном объеме выращивается в России" (15,2 млн тонн в 2021 году по данным Росстата).

"Наша потребность составит менее 1% от всего производимого объема кукурузы. В создании собственного аграрного производства необходимости нет. Другим сырьем является серная, соляная кислоты, активированный уголь, каустическая сода, которые также в достаточном объеме производятся в РФ", - сказал он.

Крушинский также сообщил, что за время проработки проекта специалисты компании побывали на ведущих предприятиях по производству лимонной кислоты Китая и Таиланда, изучили передовой опыт, определили поставщиков. "Технология и основное оборудование будет поставлено "под ключ" китайским технологическим партнером, который в том числе имеет собственные производства лимонной кислоты. Часть оборудования будет поставлена российскими компаниями, - сказал он. - Все участвующие в проекте партнеры - генеральный проектировщик, поставщики оборудования хорошо себя проявили и положительно зарекомендовали на наших предыдущих проектах".

При этом он отметил, что Китай является мировым лидером в производстве лимонной и молочной кислоты.

"Создавая предприятие, мы формируем новую в РФ индустрию – индустрию производства органических кислот. Для нас важно перенять проверенные передовые зарубежные технологии и создать потенциал дальнейшего развития", - сказал он. Для этого компания планирует создать научно-производственный центр "Органические кислоты".

"В России существует ряд учебных и научных заведений, специализирующихся на биотехнологиях. Ключевой проблемой науки является отсутствие опытно-промышленной базы для практической отработки накопленных знаний, - сказал он. - Наша идея заключается в том, чтобы на действующем предприятии создать необходимое опытно-промышленное производство, где можно сосредоточиться над оптимизацией и развитием технологии, расширением ассортимента органических кислот и производства продуктов более глубокого передела, а также над подготовкой необходимых предприятию кадров".

Создание нового производства финансируется через механизм проектного финансирования. Проект обеспечен необходимыми земельными и инфраструктурными ресурсами, получит налоговые льготы. Предполагается, что льготное финансирование будет предоставлено по ставке до 5% в год. В компании пока не раскрывают банки-партнеры.

По словам источника, знакомого с ситуацией, проект находится в финальной стадии переговоров со Сбербанком, Россельхозбанком и Газпромбанком.