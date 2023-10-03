Лекарства просят исключить из списка спиртосодержащей продукции при введении акциза

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Реализация инициативы о введении акцизов на весь производимый в России этиловый спирт приведёт к росту цен на лекарственные препараты, в состав которых он входит, если их не исключить из общего списка спиртосодержащей продукции, заявил журналистам гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

"Предложение министра финансов по поводу введения акцизов на весь спирт - оно, конечно, объяснимо и, наверное, мотивировано тем, чтобы наполнить казну, но надо понимать, что введение акциза на спирт, который применяется для производства лекарственных средств и входит в состав огромного количества спиртосодержащих препаратов, приведет к росту цен на эти препараты и, соответственно, к дополнительным расходам государства и граждан", - сказал Дмитриев во вторник.

Он выразил опасения, что "траты государства окажутся серьезнее тех денег, которые придут от акцизов, а помимо этого создадут огромные проблемы как бизнесу, так и пациентам".

"Поэтому к этому вопросу надо подходить очень взвешенно, продуманно и разумно, чтобы помнить святое правило медиков: "Не навреди". Боюсь, что невыделение спиртосодержащих препаратов из общего списка продукции спиртосодержащей и просто спиртовой будет серьезной ошибкой, которую лучше не допускать", - сказал Дмитриев.

Ранее, по данным СМИ, в ходе правительственного часа в Совете Федерации министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин согласен с предложением облагать акцизом весь производимый в РФ этанол и прорабатывает этот вопрос с Минздравом, в частности, чтобы не допустить подорожания спиртосодержащих лекарств.