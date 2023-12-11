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Ведомства опасаются падения рынка спиртосодержащих лекарств в случае введения акциза

Ведомства опасаются падения рынка спиртосодержащих лекарств в случае введения акциза
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг, Минздрав и Федеральная антимонопольная служба считают, что введение в России акциза на спиртосодержащие препараты может привести к падению рынка таких лекарственных средств, сообщил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Дмитрий Галкин.

Он сообщил об этом в Совете Федерации на совещании об импортозамещении в фармацевтике. Чиновник поддержал предложение генерального директора Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктора Дмитриева не вводить акциз на спиртосодержащие препараты.

"Мы тут дискуссию ведем с Минфином (...), полностью понимая и разделяя проблематику нелегального производства спирта, невозможно головную боль лечить гильотиной. И подтверждая Минфину, что все утекает в дистрибьюции, пробовать здесь узкое горлышко (с помощью введения акциза) на производителях, полностью уронив этот рынок, а то, что он упадет это мнение и наше, и Минздрава, и ФАС совместное", - сказал Галкин.

"Мы предлагаем не вводить (акциз). Есть проблема борьбы с той дырой по которой утекает нелегальный спирт, ее надо безусловно закрывать. Но так, чтобы это не вредило добросовестным производителям", - сказал ранее на этом же совещании гендиректор АРФП Дмитриев.

Он предложил вернуться к обсуждению данного вопроса, пригласив к нему фармпроизводителей: "Мы видим, что мы создаем новую проблему, которую потом придется решать в оперативном порядке".

В июле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила премьер-министру Михаилу Мишустину ввести акциз на весь спирт, включая медицинский, и субсидировать закупки спирта медучреждениями. Мишустин тогда сказал, что правительство рассмотрит вопрос об установлении акциза на весь спирт ради борьбы с нелегальным алкоголем. "Что касается деталей, связанных в том числе с предложением Минфину по акцизам, то такие поручения будут даны. Мы обязательно рассмотрим на правительстве, что здесь еще можно еще сделать", - сказал он.

Позднее, по данным СМИ, министр финансов Антон Силуанов на правительственном часе в Совете Федерации сообщил, что Минфин согласен с предложением облагать акцизом весь производимый в стране этанол и прорабатывает этот вопрос с Минздравом, в частности, чтобы не допустить подорожания спиртосодержащих лекарств.

Минздрав Минпромторг Минфин ФАС Валентина Матвиенко Дмитрий Галкин
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