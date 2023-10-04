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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Sinopec вышла из газового проекта Мансурия в Ираке

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Китайская Sinopec вышла из газового месторождения Мансурия в Ираке, сообщил представитель иракского Министерства нефти на презентации блоков новых лицензионных раундов, пишет Energy Intelligence.

Контракт на разработку проекта с объемом запасов в 4,5 трлн кубических футов китайская компания выиграла в 2021 году.

Однако в начале 2023 года Sinopec попросила внести изменения в условия контракта, зафиксированные с предыдущим правительством страны, поскольку оценка запасов, предоставленная компании, оказалась слишком оптимистичной, и разработка без пересмотра условий стала бы убыточной. В частности, Sinopec запросила изменения в проекте Mansuriya, касающиеся уровня добычи и экономической модели.

Иракские чиновники сообщили в рамках ADIPEC, что ведут переговоры с различными компаниями о замене Sinopec в Мансурии и разработке газового месторождения Akkas (5,6 трлн куб. футов) под управлением корейской группы.

Мансурия расположена в провинции Дияла, к северо-востоку от Багдада, недалеко от границы с Ираном. В 2011 году тендер на разработку месторождения выиграл консорциум, возглавлявшийся турецкой государственной компанией Turkish Petroleum Corp., в который также входили Kuwait Energy PLC и Korean Gas Corp.

Коммерческое производство должно было начаться в 2015 году. Работы были остановлены со вторжением "Исламского государства"(террористическая организация, запрещена в России) в июне 2014 года. Повстанцы так и не захватили месторождение полностью, хотя временно взяли под свой контроль как минимум две скважины, отмечает агентство.

Консорциум объявил форс-мажор, который помешал выполнить контракт, но к середине 2017 года уже вел переговоры по условиям, поскольку террористы были вытеснены из этого района. Даже после неоднократных просьб правительства возобновить разработку и заверений о безопасности консорциум под руководством Turkish Petroleum всячески сопротивлялся и, несмотря на 20-летний контракт на техническое обслуживание, группа не смогла добыть газ. Поэтому в 2018 году Ирак поручил разработку государственной компании Midland Oil Co.

После того, как в 2020 году контракт с консорциумом был расторгнут, Ирак пригласил международные компании принять участие в проекте Мансурия. Интерес к его разработке высказывала российская "Газпром нефть".

В апреле 2021 года Ирак присудил Sinopec контракт на Мансурию. Ожидалось, что добыча на месторождении будет составлять 300 млн куб. футов газа в сутки, сырье будет использоваться для производства электроэнергии. По условиям контракта, заключенного на 25 лет, Sinopec в проекте принадлежало 49%, иракской государственной нефтяной компании Midland - 51%.

Sinopec Газпром нефть Ирак Мансурия Китай
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