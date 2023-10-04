Амурский судозавод ОСК получил статус управляющей организации "Восточной верфи"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в ОСК) получило статус управляющей организации, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа АО "Восточная верфь" (Владивосток), говорится в сообщении АСЗ.

Полномочия начали действовать с 31 августа 2023 года.

"Министерство промышленности и торговли России приостановило права акционеров АО "Восточная верфь", а также полномочия органов его управления. ПАО "АСЗ" будет осуществлять полномочия общего собрания акционеров или совета директоров АО "Восточная верфь", - говорится в сообщении.

По информации АСЗ, в настоящее время на "Восточной верфи" идет совместная работа представителей служб и подразделений обоих предприятий.

"Восточная верфь" в октябре прошлого года подала в Арбитражный суд Приморского края заявление о собственном банкротстве. Заседание по проверке его обоснованности неоднократно откладывалось, в последний раз до 15 ноября 2023 года.

Суд привлек Минпромторг РФ к участию в данном деле в качестве заинтересованного лица. Минпромторг 8 июня 2023 года представил в материалы дела пояснения, в которых указывает "на нецелесообразность введения процедуры банкротства в отношении должника", говорится в картотеке суда.

Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин ранее говорил, что причиной тяжелого финансового положения "Восточной верфи" стало введение санкций.

"Восточная верфь" (бывший Владивостокский судостроительный завод) – одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Технические возможности предприятия позволяют производить полный цикл работ по постройке кораблей и судов длиной до 120 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и водоизмещением до 3,5 тыс. тонн.

АСЗ владеет производственными мощностями и технологиями для строительства и ремонта кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 тыс. тонн.