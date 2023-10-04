Sanofi и американская "дочка" Teva условились о партнерстве на сумму до $1,5 млрд

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi и Teva Pharmaceuticals, американское подразделение израильской Teva Pharmaceutical Industries Ltd., договорились об эксклюзивном партнерстве в области разработки и коммерциализации лекарства от воспалительных заболеваний кишечника, говорится в пресс-релизе Sanofi.

Партнеры будут совместно работать над препаратом TEV'574, предназначенном для лечения язвенного колита и болезни Крона. Сейчас идет вторая фаза его клинических испытаний.

В рамках сделки Teva получит 469 млн евро ($500 млн) сразу и сможет получить еще до 940 млн евро ($1 млрд) при выполнении определенных условий (milestones), связанных с разработкой лекарственного средства и его выводом на рынок.

Компании поровну разделят глобальные расходы на разработку, а также чистую прибыль и убытки на крупных рынках.

Teva будет отвечать за коммерциализацию препарата в Европе, Израиле и ряде других стран, Sanofi - в Северной Америке, Японии, других частях Азии и остальном мире. Французская компания также будет курировать третью фазу испытаний.

Акции Sanofi дорожают на 0,6% на торгах в Париже в среду, американские депозитарные расписки Teva Pharmaceutical Industries дешевеют на 2,7%.