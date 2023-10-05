Акции Doosan Robotics подорожали почти вдвое на дебютных торгах после IPO

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Акции южнокорейского производителя роботов Doosan Robotics Inc. взлетели в цене почти вдвое на дебютных торгах после IPO.

Компания провела IPO на 421 млрд южнокорейских вон ($312 млн), которое стало крупнейшим в Южной Корее в этом году. Doosan разместила 16,2 млн акций по цене 26 тысяч вон за бумагу.

Дебютные торги акциями компании в четверг открылись на уровне 59,1 тысячи вон по сравнению с ценой IPO в 26 тысяч вон. Их стоимость на закрытие рынка составила 51,4 тысячи вон.

Капитализация компании, таким образом, составляет почти 4 трлн вон ($2,96 млрд), отмечает Market Watch.

Doosan Robotics, созданная в 2015 году, зафиксировала выручку в размере 44,9 млрд вон в 2022 году и операционный убыток в 13,2 млрд вон. Крупнейшим акционером компании является южнокорейская Doosan Group, ее доля после IPO сократилась до 68,2% с 91%.

Поступления от IPO Doosan Robotics планирует использовать для стратегических приобретений и зарубежного развития. Компания рассчитывает выйти на прибыльный уровень в 2024 году.

Сильный дебют Doosan Robotics на открытом рынке говорит о высоком интересе инвесторов к технологическим компаниям, отмечает Market Watch.