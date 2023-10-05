"Росатом" передал ядерное топливо на АЭС в Бангладеш

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Атомная электростанция "Руппур" в Бангладеш получила ядерное топливо российского производства, сообщил цифровой пресс-центр госкорпорации "Росатом".

"Лидеры двух стран (РФ и Бангладеш - ИФ) дали символическое разрешение на доставку ядерного топлива на площадку строительства АЭС. В свою очередь глава "Росатома" Алексей Лихачев передал министру науки и технологий Бангладеш Яфешу Осману сертификат, подтверждающий доставку топлива с соблюдением всех норм и требований безопасности", - отмечается в сообщении.

"Сооружение АЭС идет по графику", - сообщил в ходе церемонии президент РФ Владимир Путин (его выступление транслировал телеканал "Россия-24"). По его словам, первый энергоблок планируется ввести в 2024 году, второй - в 2025 году.

Госкорпорация "Росатом" строит станцию на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 мегаватт.

В настоящее время в энергодефицитной Бангладеш атомной генерации нет. Контракт на строительство первой в стране АЭС "Руппур" (два энергоблока с реакторами ВВЭР по 1200 МВт каждый) "Росатом" заключил в декабре 2015 г. Станция сооружается на побережье Ганга, в 160 км от столицы страны - Дакки. Правительство РФ ранее также одобрило выделение Бангладеш экспортного кредита на строительство АЭС в размере до $11,4 млрд.

Как сообщал министр науки и технологий Бангладеш Яфеш Осман в ходе недавней генконференции МАГАТЭ, первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, второй – "годом позже". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг также сообщал, что физпуск первого энергоблока намечен на сентябрь 2024 года.

Завоз ядерного топлива на станцию дает ей статус ядерного объекта. Это один из этапов строительства АЭС, после которого готовятся к пуско-наладочным работам и в дальнейшем – вводят ее.

Весной этого года было завезено топливо на АЭС "Аккую" в Турции. Как пояснял перед этим событием глава "Росатома" Алексей Лихачев, после этого планировалось завершить общестроительные монтажные работы и перейти к пусконаладке, затем в течение нескольких месяцев тестировать оборудование и топливо непосредственно в реакторе. Непосредственно пуск первого энергоблока "Аккую" намечен на следующий год.