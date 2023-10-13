Матвиенко отметила готовность РФ обеспечить мир дешевой энергией при условии деполитизации

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия может обеспечивать мир дешевой энергией, если не будет происходить политизации этого процесса, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы готовы обеспечивать мир дешевой и чистой энергией, если не будут строиться искусственные барьеры на пути к потребителю... Наши принципы глобального энергетического диалога - справедливость, недискриминация, равноправное сотрудничество", - сказала Матвиенко на парламентском саммите G20 в Дели.

Она призвала не использовать энергетику в качестве геополитического оружия, средства шантажа или сдерживания развития.

"Переход к "зелёной энергетике" во многом тормозится из-за попыток отдельных государств монополизировать и политизировать эту тематику", - предположила Матвиенко.

Она добавила, что Россия занимает более 80% мирового рынка сооружения АЭС. "Сегодня нами возводятся 22 энергоблока атомных станций в семи странах, включая самую крупную атомную стройку планеты - АЭС "Аккую" в Турции. Весной туда поставлена уже первая партия ядерного топлива", - сказала председатель Совета Федерации, напомнив, что аналогичное событие 5 октября состоялось на АЭС "Руппур" в Бангладеш.

Между тем, по словам Матвиенко, дело "дошло до прямого попустительства диверсиям на объектах энергетической инфраструктуры, имею ввиду "Северный поток" и другие, расследование ведётся непрозрачно, закрывается по политическим причинам, это, конечно, надо остановить".

"Может, сотни миллиардов долларов, которые сегодня тратятся на оружие, было бы правильнее направить на устойчивое развитие, проектные "зелёные" технологии, сотрудничество", - заявила Матвиенко.