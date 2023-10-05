Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Белоруссии в 2023 году до 3%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) значительно улучшил прогноз по динамике ВВП Белоруссии в 2023 году и теперь ожидает роста белорусской экономики на 3% после снижения на 4,7% в 2022 году, сообщается в обновленном обзоре ВБ, опубликованном в четверг.

В апреле этого года ВБ также улучшал свой прогноз по экономике Белоруссии в этом году, ожидая роста на 0,6% против снижения на 2,3%, который прогнозировался в октябре прошлого года.

"Ожидается, что в 2023 году рост простимулируется экспансионистской политикой, поддержкой государственных предприятий и восстановлением доходов", - говорится в обзоре. Эксперты ВБ отмечают, что внутреннее потребление, которое является основным драйвером совокупного спроса, будет подкреплено повышением реальной заработной платы и пенсий. Кроме того, отмечается положительное влияние внутренних инвестиций на динамику ВВП.

При этом эксперты банка полагают, что "стимулирующая экономическая политика достигает своего предела, а полное восстановление экономики после спада 2022 года прогнозируется в 2024-2025 годах".

Между тем, оценка роста на 2024-2025 годы заметно ухудшена: теперь эксперты банка ожидают рост белорусской экономики в следующем году на 0,8% (предыдущий прогноз - рост на 1,4%), в 2025 году - на 0,7% (1,3%). "Ожидается, что в среднесрочной перспективе рост останется ниже потенциального, так как внутренний спрос существенно снизится из-за уменьшения валютных поступлений и прогнозируемого ужесточения денежно-кредитной и фискальной политики. За исключением секторов, связанных с российским экспортом (нефть, удобрения и машиностроение), прогнозируется замедление инвестиций, поскольку экономика остается изолированной. На этом фоне, имея ограниченный потенциал роста, экономика может следовать близкой к нулевой траектории роста", - говорится в обзоре.

По оценке экспертов, в ближайшие три года под влиянием снижения внешнего спроса темпы роста импорта будут превышать темпы роста экспорта. В 2023 году ожидается увеличение экспорта на 10,5% при росте импорта на 14,8%, в 2024 году - на 2,8% и 4,7%, в 2025 году - на 2,5% и 4,4% соответственно.

В обновленном обзоре улучшена оценка сальдо счета текущих операций платежного баланса - теперь ожидается профицит на уровне 0,8% ВВП против дефицита 0,1% ВВП в предыдущем прогнозе. Но на следующие два года оценка счета текущих операций значительно ухудшена и, по оценке ВБ, он будет складываться дефицитным - 1,1% ВВП в 2024 году (ранее прогнозировался профицит 0,4% ВВП) и 1,4% ВВП в 2025 году (профицит 0,6% ВВП).

Прогноз инфляции улучшен по сравнению с апрельскими данными и теперь ВБ ожидает рост потребительских цен в этом году на 8,2% (ранее на 11%), в 2024 году - на 8,9% (на 10%) и в 2025 году - на 7,2% (на 8%). В обзоре отмечается, что стабилизация инфляции возможна при сохранении мер административного регулирования.

На текущий год прогнозируется дефицит бюджета страны на уровне 1% ВВП, который может вырасти до 1,5% ВВП в следующем году, а в 2025 году ожидается дефицит бюджета на уровне 1,2% ВВП.

Как сообщалось, по данным Белстата, рост ВВП Белоруссии в январе-августе ускорился до 3,1% с 2,9% в январе-июле.

На 2023 год белорусские власти утвердили целевой прогноз с увеличением ВВП на 3,8%. Такой же прогноз утвержден на 2024 год. В 2022 году ВВП страны упал на 4,7% после роста на 2,3% в 2021 году.