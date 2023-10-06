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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Ведущий аналитик JPMorgan ждет рецессии в США и падения S&P 500 на 20%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Высокие процентные ставки повышают риски рецессии в Соединенных Штатах, и американские акции могут вступить в "медвежий" тренд, считает ведущий аналитик JPMorgan Chase & Co. Марко Коланович.

"Я не знаю, как нам избежать рецессии при таком уровне процентных ставок", - сказал он телеканалу CNBC.

Индекс S&P 500 закрылся на отметке 4258,19 пункта в четверг и может завершить в минусе пятую неделю подряд. За последний месяц индикатор потерял свыше 5%.

По мнению Колановича, в ближайшей перспективе рынок еще может надеяться на отскок фондового рынка, поскольку многое будет зависеть от поступающих макроэкономических данных.

"Мы необязательно ждем немедленного резкого падения, - сказал он. - Можем ли мы увидеть рост акций еще на пять, шесть или семь процентов? Конечно... Но есть и риски падения, падения на 20%".

В случае рецессии наиболее уязвимыми будут акции так называемой "великолепной семерки" - крупнейших по капитализации ИТ-компаний: Apple Inc., Amazon.com Inc., Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Alphabet Inc., Nvidia Corp., Tesla и Microsoft Corp., полагает Коланович. С начала года бумаги этих компаний взлетели на 83%, во многом обеспечив рост индекса S&P 500 примерно на 11%.

"Рынок труда все еще силен. Но если посмотреть на показатели просроченных платежей по кредитным картам и автокредитам, можно увидеть, что потребители испытывают проблемы", - добавил аналитик.

В конце прошлого года Коланович спрогнозировал, что S&P 500 закончит 2023 год на отметке 4200 пунктов.

JPMorgan США SP 500 Марко Коланович
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