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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Расходы китайцев на путешествия в "золотую неделю" выросли слабее прогноза

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Расходы китайцев на внутренний туризм в дни праздничной "золотой недели" в 2023 году увеличились в два раза, но оказались ниже прогноза, следует из данных Министерства культуры и туризма КНР.

Туристическая выручка за неделю праздников, начавшуюся 1 октября, составила 753,4 млрд юаней ($103,28 млрд), что более чем в два раза превышает показатель 2022 года и на 1,5% - допандемийный уровень 2019 года. При этом официальный прогноз предусматривал выручку в размере 782,5 млрд юаней.

Число путешествий внутри страны за указанный период составило 826 млн - на 71,3% больше, чем годом ранее, и на 4,1% выше уровня 2019 года, но меньше прогноза правительства в 896 млн поездок.

Среднее число поездок в день выросло почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом и достигло 1,477 млн при ожидавшихся 1,58 млн.

Рост количества поездок во время "золотой недели" был более медленным, чем в мае, когда отмечался День труда, и в июне, когда проходил Праздник драконьих лодок, что указывает на замедление темпов восстановления сектора услуг, говорится в аналитической записке Goldman Sachs.

Розничные продажи крупнейших предприятий торговли и общественного питания в праздники поднялись на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило министерство торговли страны.

Кассовые сборы в стране в ходе "золотой недели" составили 2,7 млрд юаней, что выше показателя 2022 года, но значительно ниже показателей 2021 и 2019 годов, подсчитали в компании Dengta App.

В то время как сектор услуг в стране продолжает восстановление, сектор недвижимости по-прежнему испытывает трудности. Так, число сделок с новым жильем в 35 крупных городах, отслеживаемых China Index Academy, во время праздничных дней упало примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом и уровнем 2019 года.

В этой связи в ближайшие несколько кварталов власти Китая, вероятно, примут дополнительные меры по поддержке рынка недвижимости, включая ослабление ограничений на покупку и перепродажу жилья во многих городах первого и второго уровней, считают аналитики Goldman Sachs.

Goldman Sachs Китай Dengta App China Index Academy
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