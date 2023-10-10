Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Австралийский регулятор одобрил покупку Origin Energy с оценкой в $12 млрд

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) одобрила покупку австралийской газодобывающей и электрогенерирующей Origin Energy канадской инвесткомпанией Brookfield и принадлежащим американской EIG Global Energy Partners производителем СПГ MidOcean.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Покупка будет состоять из двух взаимозависимых транзакций, в рамках которой Brookfield получит бизнес Origin на рынках энергоносителей, включая сегменты электрогенерации, электро- и газоснабжения розничных потребителей, а MidOcean - активы в сфере разведки и добычи газа и производства СПГ.

Инвесторы договорились о приобретении Origin в марте, оценив ее в 18,7 млрд австралийских долларов ($12 млрд) с учетом долга. Тем не менее сделку еще предстоит одобрить акционерам австралийской компании, пишет Financial Times.

СПГ Origin Energy Brookfield MidOcean Австралия ACCC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

Сбербанк за девять месяцев получил 1,129 трлн руб. прибыли по РСБУ

Сбербанк за девять месяцев получил 1,129 трлн руб. прибыли по РСБУ

Цены на нефть снижаются после взлета накануне

Цены на нефть снижаются после взлета накануне

Рубль активно растет после достижения минимальных отметок с марта 2022 года

Рубль активно растет после достижения минимальных отметок с марта 2022 года

РФ возобновила экспорт дизеля с учетом поставок на внутренний рынок не менее 50%

Минэкономразвития назвало санкции главной причиной снижения производительности труда

VEON закрыл сделку по продаже российского "Вымпелкома"

VEON закрыл сделку по продаже российского "Вымпелкома"

Курс доллара поднялся выше 102 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Курс доллара поднялся выше 102 рублей впервые с 23 марта 2022 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });