Австралийский регулятор одобрил покупку Origin Energy с оценкой в $12 млрд

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) одобрила покупку австралийской газодобывающей и электрогенерирующей Origin Energy канадской инвесткомпанией Brookfield и принадлежащим американской EIG Global Energy Partners производителем СПГ MidOcean.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Покупка будет состоять из двух взаимозависимых транзакций, в рамках которой Brookfield получит бизнес Origin на рынках энергоносителей, включая сегменты электрогенерации, электро- и газоснабжения розничных потребителей, а MidOcean - активы в сфере разведки и добычи газа и производства СПГ.

Инвесторы договорились о приобретении Origin в марте, оценив ее в 18,7 млрд австралийских долларов ($12 млрд) с учетом долга. Тем не менее сделку еще предстоит одобрить акционерам австралийской компании, пишет Financial Times.