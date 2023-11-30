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Акционерам Origin Energy советуют отклонить новую заявку на ее покупку в пользу исходной

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров австралийской газодобывающей и электрогенерирующей Origin Energy, крупнейшего в стране поставщика энергии, отклонил обновленное предложение о ее покупке консорциумом инвесторов во главе с канадской инвесткомпанией Brookfield Asset Management. Об этом сообщает MarketWatch.

Совет рекомендовал акционерам голосовать за исходное, говорится в сообщении Origin на сайте Австралийской фондовой биржи.

Голосование по исходной заявке состоится 4 декабря. Она предусматривает оценку Origin на уровне 19,9 млрд австралийских долларов ($13 млрд) и необходимость одобрения со стороны 75% акционеров.

Консорциум представил обновленное предложение на прошлой неделе за несколько часов до голосования по исходному, которое в связи с этим пришлось отложить. Новая заявка предполагала более низкую оценку, но при этом и меньший процент голосов акционеров, необходимых для утверждения сделки.

Ряд акционеров Origin, включая крупнейшего - пенсионный фонд AustralianSuper с долей в 17%, выступали против исходного предложения. AustralianSuper не поддержал и новое,.

Совет директоров Origin назвал обновленное предложение неполным, сложным и полным условностей. По его мнению, новая заявка не несла в себе достаточной ясности для акционеров и не предусматривала для них адекватной компенсации.

В случае отклонения акционерами исходного предложения совет директоров и руководство Origin продолжат следовать стратегии компании, отмечается в сообщении на сайте биржи. Кроме того, СД будет по-прежнему открыт для изучения стратегических возможностей повышения акционерной стоимости.

Origin Energy Brookfield Asset Management AustralianSuper Австралия Канада
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