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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Казахстан надеется покрыть внутренний дефицит газа за счет поставок из России

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Казахстан рассчитывает покрыть прогнозируемый внутренний дефицит газа за счет поставок из России, сообщил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев.

"В настоящее время мы наблюдаем устойчивый рост потребления газа внутри страны, связанный с развитием индустриальных проектов, строительства объектов энергетики. (...) В целом, этот комплекс мероприятий ведет к тому, что мы в какой-то момент вынуждены будем сократить наши объемы экспорта газа в Китай и до момента ввода перерабатывающих мощностей принимать газ из России", - сказал он журналистам в парламенте.

"Завершение этих проектов (индустриальных - ИФ) планируется в горизонте 2028-2029 годов. То есть, до момента ввода этих мощностей мы имеем возможность принять дополнительный объем газа из России, который позволит покрыть потребности нашей экономики", - уточнил он.

Казахстан Алмасадам Саткалиев Минэнерго
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