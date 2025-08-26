Поиск

"НОВАТЭК" сменил гендиректора проекта "Мурманск СПГ"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором ООО "Мурманск СПГ" (проект строительства завода по сжижению природного газа, который реализует "НОВАТЭК") назначен Илья Лущиков, соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 25 августа.

Предыдущий гендиректор Дмитрий Анищенко возглавлял компанию с момента ее основания в декабре 2023 года. Информации о его новом месте работе в открытых источниках нет.

По данным ЕГРЮЛ, Лущиков является учредителем ООО "Центр экспертизы и оценки" (Омск), в прошлом был одним из соучредителей ООО "АЗС Партнер" и ООО "КОИЛ" (Омск).

В феврале текущего года вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что строительство "Мурманского СПГ" на 30 млрд куб. м газа в год планируется к 2030 году, и к этому же сроку ожидается прокладка газопровода в Мурманскую область.

Мощность в 30 млрд кубометров газа предполагает производство примерно 20 млн т СПГ в год.

Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон сообщал, что компания прорабатывает проект СПГ-завода на три линии по 6,8 млн тонн.

