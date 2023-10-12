Рынок акций открылся ростом индекса РТС на 1,4% и снижением индекса МосБиржи на 2%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением рублевых цен blue chips на фоне резкого укрепления рубля после введения властями страны обязательств продажи валютной выручки на внутреннем рынке для ряда крупнейших экспортеров сроком на полгода. Индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 2%, индекс РТС вырос на 1,4%; внешние рынки капитала демонстрируют смешанные сигналы (выросли индексы акций, но проседает нефть).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3129,07 пункта (-2%) – уровень недельной давности, индекс РТС – 1019,85 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,3%.

Доллар упал до 96,7 рубля (-3,5 рубля).

Президент РФ Владимир Путин накануне вечером подписал указ о введении на 6 месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. Как сообщила пресс-служба правительства, объемы и сроки продажи валюты будут установлены отдельным распоряжением правительства в суточный срок.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-4,3% и -4% "префы"), "Северстали" (-3,5%), "Роснефти" (-2,9%), "НЛМК" (-2,8%), Polymetal (-2,8%), "Татнефти" (-2,6%), "ММК" (-2,6%), "Газпром нефти" (-2,5%), расписки TCS Group (-2,5%), бумаги "Яндекса" (-2,4%), ВТБ (-2,3%), "Норникеля" (-2,1%), АФК "Система" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), расписки OZON (-1,9%), акции "АЛРОСА" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%), "Магнита" (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "РусГидро" (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,4%), ОК "Русал" (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%), Сбербанка (-1,3% и -1,1% "префы"), "МТС" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%).

Требование обязательной продажи валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и снизить волатильность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

Комментарии аналитиков

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, ситуация на рынке акций РФ сильно изменилась во время вечерней сессии накануне, когда появились сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже части валютной выручки крупными экспортерами. На этом фоне рубль начал резко укрепляться, а рынок акций ушел в "минус" во главе с бумагами экспортеров.

В итоге индекс МосБиржи в конце текущей недели может оказаться ниже отметки 3100 пунктов, впервые с 28 сентября. Аутсайдерами могут стать акции из сектора горной добычи и металлургии, под давлением также будут бумаги нефтегазовых компаний. Вполне вероятно, что волна распродаж захлестнет и внутренние секторы. Однако, если эффекта от новых мер будет достаточно для стабилизации курса валют, ожидания по дальнейшим действиям ЦБ РФ могут смягчиться, что позитивно скажется на акциях внутренних секторов, полагает Головинов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов также констатирует, что рубль получил мощный драйвер роста благодаря указу властей об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров, в число которых вошли представители ТЭК.

Пока сложно просчитать, до каких величин может укрепиться российская валюта. В указе не сказано, что экспортеры должны будут продавать всю валютную выручку. Перечень экспортеров, попадающих под указ, и объемы продаж установит правительство.

Новость негативна для акций экспортеров. В последние недели слабый рубль был главным драйвером роста рынка акций, теперь же он во многом лишился этой поддержки. Более того, продолжает дешеветь нефть, постепенно освобождаясь от премии за геополитический риск, который в начале недели был заложен в котировки в связи с событиями вокруг Израиля. Сильная поддержка по нефти Brent находится в районе $82 за баррель, но пока поводов для ее пробоя не наблюдается, отмечает эксперт.

В целом, складываются все предпосылки для продолжения снижения рынка акций. Не исключено, что Индекс МосБиржи в ближайшее время начнет тестировать сильную поддержку 3000 пунктов с высокой вероятностью ухода ниже. В таких условиях лучше рынка должны быть акции эмитентов, ориентированных на внутренний рынок. Прежде всего, это бумаги Мосбиржи, которые выиграют от дополнительной активности участников валютного рынка. Также интересны будут бумаги банков и компаний ритейла, считает Антонов.

Фондовые рынки США и Азии

В США в среду индексы акций выросли на 0,2-0,7% во главе с Nasdaq на протоколе сентябрьского заседания Федрезерва.

Руководители Федрезерва отмечали "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 19-20 сентября.

При этом все члены FOMC сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".

Кроме того, рынок оценивал статистику цен производителей (индекс PPI), которые в сентябре увеличились в Штатах на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля. Согласно пересмотренным данным, в августе индекс PPI вырос на 2%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем в сентябре на 1,6%.

Инвесторы также ожидают данных о сентябрьской динамике потребительских цен в стране (выйдут в четверг в 15:30) и начала сезона корпоративных отчетов (пятница).

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,4%).

Цены производителей в Японии в сентябре выросли на минимальные с марта 2021 года 2% в годовом выражении после увеличения на пересмотренные 3,3% в августе, сообщил Банк Японии. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост в прошлом месяце на 2,3%. Производственная инфляция замедляется девятый месяц подряд.

Между тем заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний сократились в Японии на 0,5% в августе относительно предыдущего месяца после спада на 1,1% в июле. Августовский результат стал неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали подъем на 0,4%.

Тем временем, промпроизводство в Великобритании выросло в августе на 1,3% в годовом выражении и снизилось на 0,7% к июлю, при прогнозах роста первого показателя на 1,7% и снижения второго на 0,1%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг проседают на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $85,68 за баррель (-0,2% и -2,1% в среду), ноябрьская цена WTI - $83,24 за баррель (-0,3% и -2,9% накануне).

Согласно оценкам API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 6 октября, подскочили на 12,94 млн баррелей - максимально с начала января. Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране будет обнародован в четверг в 18:00 МСК.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Израиль не является крупным производителем нефти, однако инвесторы опасаются разрастания конфликта в регионе, учитывая сообщения СМИ о том, что действия ХАМАС против Израиля были спланированы при содействии Ирана.