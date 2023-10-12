"РусГидро" через суд взыскала свои акции с ликвидированной ирландской компании

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск ПАО "РусГидро" к АО "ВТБ Регистратор" (является держателем реестра акционеров "РусГидро") о признании права собственности на акции компании в количестве 8,1 млн штук, принадлежащие ликвидированной Cossington Overseas Limited (Ирландия), говорится в материалах суда.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в решении суда от 12 октября.

Ранее сообщалось, что после ликвидации ирландской компании указанные акции не были распределены между иными лицами, из-за чего они являлись бесхозяйным имуществом. Наличие же в реестре ликвидированного лица создавало трудности в деятельности ПАО, поскольку, в частности, акции, принадлежащие юрлицу, фактически были изъяты из свободного обращения, а подлежащие выплате дивиденды "заморожены".

Cossington Overseas была зарегистрирована в ирландском городе Лимерик в 1994 году и ликвидирована в 2003 году. Как ранее сообщал "Коммерсантъ", компания в свое время являлась "дочкой" Sector Capital Development Company (США, занимается развитием и управлением торговой и прочей недвижимостью на северо-западе и юго-востоке страны). По данным издания, Cossington играла на российском фондовом рынке средствами частных клиентов и иностранных фондов.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.