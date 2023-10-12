Domino's Pizza увеличила чистую прибыль в III финквартале в 1,5 раза

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американская сеть пиццерий Domino's Pizza Inc. в третьем квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль в полтора раза, однако показатель выручки снизился и оказался хуже ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, который завершился 10 сентября, выросла до $147,7 млн, или $4,18 в расчете на акцию, по сравнению со $100,5 млн, или $2,79 на акцию, полученными за сопоставимый период прошлого года.

Выручка Domino's Pizza понилизась до $1,027 млрд с $1,069 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $3,31 на акцию при выручке в размере $1,05 млрд.

Сопоставимые продажи в США снизились в минувшем квартале на 0,6%, в то время как в мире этот показатель вырос на 3,3%.

Число пиццерий компании в мире за последние три месяца сократилось на 9, без учета закрытия оставшихся 143 заведений в России показатель вырос на 135.

Котировки акций Domino's Pizza в ходе предварительных торгов в четверг снижаются на 1,2%. Капитализация компании с начала текущего года повысилась на 2,2%, до $12,48 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 14%.