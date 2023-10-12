Профицит внешней торговли РФ в январе-августе 2023 г. снизился на 67,5%
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-августе 2023 года составило $74,7 млрд, что на 67,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщается в информации ЦБ РФ.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|Август
|М/М
|Г/Г
|Январь-август
|Г/Г
|Экспорт
|36,4
|15,3 %
|-25,7 %
|276,5
|-31,1 %
|Импорт
|25,4
|-0,3 %
|7,9 %
|201,7
|17,5 %
|Сальдо
|11,0
|80,4 %
|-56,7 %
|74,7
|-67,5 %
|Оборот
|61,7
|8,3 %
|-14,8 %
|478,2
|-16,5 %