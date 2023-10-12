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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Профицит внешней торговли РФ в январе-августе 2023 г. снизился на 67,5%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-августе 2023 года составило $74,7 млрд, что на 67,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщается в информации ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

Август М/М Г/Г Январь-август Г/Г
Экспорт 36,4 15,3 % -25,7 % 276,5 -31,1 %
Импорт 25,4 -0,3 % 7,9 % 201,7 17,5 %
Сальдо 11,0 80,4 % -56,7 % 74,7 -67,5 %
Оборот 61,7 8,3 % -14,8 % 478,2 -16,5 %

ЦБ РФ
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