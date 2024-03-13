Профицит внешней торговли РФ в январе снизился на 17,8%, до $7,8 млрд
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе 2024 года составило $7,8 млрд, что на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщается в информации ЦБ РФ.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|январь
|М/М
|Г/Г
|Экспорт
|28,9
|-25,1%
|-14,1%
|Импорт
|21,0
|-23,9%
|-12,6%
|Сальдо
|7,8
|-28,2%
|-17,8%
|Оборот
|49,9
|-24,6%
|-13,4%