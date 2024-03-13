Профицит внешней торговли РФ в январе снизился на 17,8%, до $7,8 млрд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе 2024 года составило $7,8 млрд, что на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщается в информации ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):