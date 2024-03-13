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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Профицит внешней торговли РФ в январе снизился на 17,8%, до $7,8 млрд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе 2024 года составило $7,8 млрд, что на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщается в информации ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

январь М/М Г/Г
Экспорт 28,9 -25,1% -14,1%
Импорт 21,0 -23,9% -12,6%
Сальдо 7,8 -28,2% -17,8%
Оборот 49,9 -24,6% -13,4%
ЦБ РФ Банк России
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