Внешний долг России в III квартале снизился на $13,9 млрд

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Внешний долг РФ в третьем квартале 2023 года уменьшился на $13,9 млрд, или на 4,0%, до $329,5 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

В первом полугодии 2023 года внешние обязательства РФ снизились на $40,3 млрд, или на 10,5%, с $383,6 млрд на 1 января 2023 года. В результате за девять месяцев 2023 года внешний долг РФ уменьшился на $54,1 млрд, или на 14,1%, до минимального с 1 января 2007 года уровня (тогда он равнялся $313,214 млрд).

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика показателя определялась преимущественно сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.

Внешняя задолженность прочих секторов экономики снизилась за третий квартал на $7,6 млрд, или на 3,6%, до $205,4 млрд, за девять месяцев она уменьшилась на $37,7 млрд, или на 15,5%, с $243,1 млрд.

Значимое сокращение задолженности органов государственного управления обусловлено снижением долларового эквивалента обязательств в связи с ослаблением национальной валюты по отношению к доллару США, а также уменьшением объема российских суверенных ценных бумаг в распоряжении нерезидентов, в том числе в результате их планового погашения, отмечает ЦБ.

Задолженность органов госуправления снизилась в третьем квартале на $4,8 млрд, или на 13,1%, до $32,0 млрд, за девять месяцев - на $14,1 млрд, или на 30,6%, с $46,1 млрд на 1 января 2023 года.

В то же время внешняя задолженность банковского сектора (банки и ЦБ РФ) уменьшилась в третьем квартале на $1,5, или на 1,6%, до $92,1 млрд, за девять месяцев она стала меньше на $2,4 млрд, или на 2,5%, с $94,4 млрд, говорится в информации ЦБ.