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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Цена нефти Brent выросла до $86,65 за баррель

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю в плюсе из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени в пятницу составляет $86,65 за баррель, что на $0,65 (0,76%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов увеличилась на $0,18 (0,2%), до $86 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,79 (0,95%), до $83,7 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,58 (0,7%), до $82,91 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 2,4%, WTI - более чем на 1%, в связи с опасениями сокращения поставок с Ближнего Востока в результате обострения конфликта в регионе вслед за атакой ХАМАС на Израиль.

Данные о резком росте запасов нефти в США и рекордных объемах добычи привели к снижению стоимости WTI в четверг. Однако геополитические риски, а также прогнозы роста глобального спроса на нефть продолжают оказывать поддержку рынку.

"Конфликт на Ближнем Востоке будет подогревать страх на нефтяном рынке до тех пор, пока мир зависит от нефтепродуктов", - говорит редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

"До тех пор, пока мы не увидим прекращения огня, что, я надеюсь, произойдет скоро, повышательное давление на нефтяной рынок сохранится", - приводит слова эксперта Market Watch.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 6 октября, подскочили на 10,18 млн баррелей, сообщило в четверг Минэнерго США. Добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), до рекордных 13,2 млн б/с.

Международное энергетическое агентство (МЭА) 12 октября пересмотрело прогноз мирового спроса на нефть в 2023 году в сторону повышения и теперь ожидает, что он вырастет на 2,254 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 2,243 млн б/с, как сообщалось ранее.

ОПЕК, в свою очередь, прогнозирует увеличение спроса на нефть на 2,44 млн б/с в 2023 году и на 2,25 млн б/с в 2024 году.

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