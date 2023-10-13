Brent торгуется у $89,22 за баррель

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти вечером в пятницу на фоне очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

К 17: 57 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на $3,22 (3,74%) - до $89,22 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $3,12 (3,76%) - до $86,03 за баррель.

Утром 13 октября стало известно, что израильские военные призвали жителей северной части сектора Газа переместиться на юг анклава "ради своей собственной безопасности и безопасности своих семей". Эвакуация может затронуть около 1,1 млн палестинцев, или половину всех жителей. В ЦАХАЛе сначала отвели на эвакуацию сутки, затем признали, что может потребоваться больше времени. ХАМАС призвал жителей Газы не покидать дома.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан намекнул, что боевики движения "Хезболла" могут открыть второй фронт в случае продолжения осады сектора Газа и атак со стороны Израиля. Помимо этого, он выразил мнение, что США следует серьезно повлиять на Иерусалим для предотвращения распространения конфликта по региону. "В том случае, если американцы хотят предотвратить развитие войны в регионе, они должны контролировать Израиль", - сказал он.

"Цены на нефть активно растут, поскольку рынок, и без того испытывающий дефицит, теперь столкнулся с новой геополитической нестабильностью, - отметил старший рыночный аналитик Oanda Эд Мойя. - Кажется, энергетические трейдеры уверены в том, что в ближайшем будущем мы увидим какие-либо перебои в поставках из-за конфликта".