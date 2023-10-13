В Китае задумались о создании стабфонда для поддержки рынка акций

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Власти Китая рассматривают возможность создания стабилизационного фонда для поддержки рынка акций страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Финансовые регуляторы КНР, в том числе Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (China Securities Regulatory Commission, CSRC), провели по меньшей мере два раунда консультаций с участниками рынка за последние месяцы и уже представили предварительный план на рассмотрение правительства страны, отмечают источники агентства.

Предполагается, что стабфонд будет иметь доступ к капиталу на общую сумму в сотни миллиардов юаней, сообщил один из источников.

Власти Китая приняли ряд мер для поддержки рынка акций в этом году, в том числе снизили комиссионные за транзакции и гербовый сбор за сделки купли-продажи бумаг. Тем не менее, фондовый индекс CSI 300 на этой неделе упал до минимального уровня за 11 месяцев, и на данный момент его значение на 37% ниже пика, зафиксированного в 2021 году.

"Проблема для китайского фондового рынка заключается в недостатке доверия инвесторов к перспективам роста экономики КНР, и интервенции стабилизационного фонда не решат эту проблему, - полагает директор инвестбанка Chanson & Co. в Пекине Шэнь Мэн. - В худшем случае интервенции спровоцируют спекулятивную торговлю. Сейчас действительно не лучшее время для создания такого механизма".

Накануне стало известно, что китайский суверенный фонд Central Huijin Investment увеличил доли в четырех крупнейших банках страны впервые с 2015 года. Эта информация была воспринята трейдерами как сигнал, что Пекин наращивает усилия по поддержке экономики и фондового рынка. В последнее время все больше китайских экономистов и инвесторов призывают Китай к прямым интервенциям на фондовом рынке для его стабилизации.

В период спада на китайском рынке в 2015 году Пекин предоставил госкомпании China Securities Finance Corp. доступ к ресурсам на сумму порядка 3 трлн юаней ($410 млрд) для прямого выкупа акций на рынке, а также обеспечения ликвидностью брокеров. Тем не менее, турбулентность фондового рынка сохранилась до конца 2016 года.

Совокупный объем рынка акций КНР составляет порядка $9,5 трлн.