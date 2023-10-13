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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Сбор зерна в РФ может достичь 134-135 млн т, экспортный потенциал - 50-60 млн т

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Урожай зерновых в России в этом сельскохозяйственном году (июль 2023 - июнь 2024 гг.) может составить 134-135 млн тонн, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

"Это значит, что у нас сохраняется экспортный потенциал очень большой. Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы", - сказал он.

Прогноз по экспорту зерновых, как и в прошлом году, оценивается в не менее 50-60 млн тонн.

Ранее Минсельхоз повысил оценку по сбору зерна до 135 млн тонн с 130 млн тонн. Прогноз сбора пшеницы был повышен до 90 млн тонн с 78 млн тонн.

В 2022 году РФ собрала рекордный урожай зерна - 157,7 млн тонн, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы.

Владимир Путин Минсельхоз
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